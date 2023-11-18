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Регион 18.11.2023 20:15

Эрдоган призвала весь мир помочь Газе

Израиль пытается помешать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu. По его словам, все мировое сообщество, в особенности мусульманские государства, обязаны мобилизоваться для помощи палестинскому народу.

"Чрезвычайно важно держать открытым КПП "Рафах", который стал своего рода спасательным кругом, поддерживающим жизнь в Газе. Хотя наша помощь ограничена, она доходит до наших братьев. Израиль пытается заблокировать эту помощь, обрекая Газу на голод и жажду, блокируя прохождение в регион гуманитарной помощи <...> весь мир, прежде всего исламские страны, должен мобилизоваться для оказания помощи Газе", - отметил Эрдоган.

Он добавил, что Турция не собирается сдаваться, несмотря на попытки Израиля помешать снабжению сектора Газа. Эрдоган подчеркнул, что будет привлекать ООН и другие организации для продолжения помощи палестинскому анклаву.

В.Алиев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗА, ПОМОЩЬ


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