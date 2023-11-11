Эрдоган призвал мусульманские страны сплотиться для решения проблемы Газы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу встретился с руководителями Саудовской Аравии, Индонезии и Египта на полях внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в Эр-Рияде, призвав к объединению мусульманского мира для прекращения конфликта на Ближнем Востоке.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом (...) Президент заявил во время встречи, что атаки Израиля в Газе переросли в бойню, и исламский мир должен действовать сообща, чтобы положить конец войне и обеспечить мир в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы турецкого лидера в соцсети X.

На встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо Эрдоган отметил, что в секторе Газа "неприемлемы нападения Израиля на больницы, школы, религиозные сооружения, а также на сотрудников неправительственных организаций".

Турецкий президент встретился и с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. В ходе этих переговоров Эрдоган подчеркнул, что "нарушения Израилем прав человека в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц в Газе должны быть наказаны в соответствии с международным правом".

Кроме того, Эрдоган отметил, что Турция продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям сектора Газа.

Внеочередной совместный саммит Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств прошел 11 ноября в Саудовской Аравии.