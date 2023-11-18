Iraqi Airways запускает рейсы Багдад-Баку

Авиакомпания «Iraqi Airways» начинает регулярные рейсы в Международный Аэропорт Гейдар Алиев. «19 ноября 2023 года в 00:15 авиакомпания совершит первый рейс из Багдада в Баку», - сообщает пресс-служба аэропорта. Iraqi Airways планирует выполнять рейсы из Багдада в Баку с частотой 5 раз в неделю. Р.Ахмедов

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