Iraqi Airways запускает рейсы Багдад-Баку

Авиакомпания «Iraqi Airways» начинает регулярные рейсы в Международный Аэропорт Гейдар Алиев.
«19 ноября 2023 года в 00:15 авиакомпания совершит первый рейс из Багдада в Баку», - сообщает пресс-служба аэропорта.
Iraqi Airways планирует выполнять рейсы из Багдада в Баку с частотой 5 раз в неделю.
Р.Ахмедов
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