Во Франции в манифестациях за прекращение огня в Газе приняли участие десятки тысяч демонстрантов

В Париже и десятках французских городов в субботу прошли манифестации солидарности с палестинским народом, участники которых требовали прекращения огня в секторе Газа, сообщают французские СМИ.
Эти акции протеста организованы по призыву нескольких французских профсоюзов, к движению присоединились левые политические партии, отмечает газета Le Parisien.
По данным крупнейшего профсоюзного объединения Всеобщая конфедерация труда, манифестации прошли в 83 городах страны, в них приняли участие около 100 тыс. человек, в том числе 60 тыс. - в Париже (7 тыс., по сведениям префектуры полиции).
Манифестации состоялись в крупнейших городах Франции - Марселе, Лионе, Бордо, Страсбурге, Ренне, Монпелье и многих других.
Организаторы шествий призывали к "немедленному прекращению огня и снятию блокады" с сектора Газа, "прекращению бомбардировок и насильственного перемещения населения", к "освобождению заложников и пленных".
Le Parisien сообщил, что в субботу в Европе манифестанты вышли на улицы не только во Франции. Аналогичные акции состоялись в Португалии (Лассабоне), Голландии (Амстердаме) и Польше (Варшаве).
Тем временем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что наращивает масштаб операции в секторе Газа.
"ЦАХАЛ расширяет операции в секторе Газа", - говорится в опубликованном в телеграм-канале отчете военных о проведенных в субботу боевых операциях. В нем указываются районы сектора, в которых военным противостояли бойцы радикальных палестинских формирований.
"Южное командование продолжает расширять боевые операции, охватывая новые кварталы в секторе Газа, проводя операции в районах Зайтун и Джабалийя. Это необходимо, чтобы наносить удары по террористам и по инфраструктуре ХАМАС", - отмечается в сообщении.
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