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Дальнее зарубежье 19.11.2023 18:20

Глава МИД Латвии выразил желание стать генсеком НАТО

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш надеется принять участие в выборах на пост генерального секретаря НАТО в 2024 году, когда Йенс Столтенберг уйдет в отставку. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление представителя Кариньша.

"При условии, что Латвия решит баллотироваться на пост генерального секретаря, Кришьянис Кариньш готов присоединиться к конкурсу", - приводит издание цитату из заявления.

В обращении также указано, что министр намерен внести вклад в развитие альянса, опираясь на свой опыт работы премьер-министром Латвии, а также на "четкое понимание российской угрозы, твердую позицию по Украине и доказанный опыт построения международного консенсуса".

Помимо Кариньша, интерес к избранию на пост генсека уже выразили и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте и действующий премьер Эстонии Кая Каллас.

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Тэги: ЛАТВИЯ, НАТО, ГЕНСЕК, МИД


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