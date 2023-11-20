Алиев отмечает большой вклад женщин в общественно-политическую жизнь Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает большой вклад женщин в общественную, политическую, социальную и гуманитарную сферы страны.
«Неоспоримым является большой вклад женщин в общественную, политическую, социальную и гуманитарную сферы, в том числе развитие науки и просветительства. Веками азербайджанские женщины играли важную роль в защите нашей богатой культуры, традиций и семейных ценностей, воспитании поколения, приверженного своим национальным корням. Еще в 1901 году в Баку была открыта первая в мусульманском мире светская школа для девочек. Азербайджан, опередив большинство европейских стран, был первой республикой в мусульманском мире, предоставившей женщинам право голосования», - говорится в обращении Алиева к участникам проводимой впервые в истории Движения неприсоединения Конференции на тему «Развитие прав и повышение полномочий женщин».
По его словам, в Азербайджане постоянно находятся в центре внимания обеспечение прав женщин и повышение их роли в обществе и государственном управлении. «Женщины составляют 63% профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений. 70% кадров в государственных медицинских учреждениях – женщины. Представительство женщин в местных органах самоуправления составляет 40%. В результате мер поддержки, оказываемых государством программам самозанятости, растет число женщин-частных предпринимателей», - отметил он.
Президент подчеркнул, что «освобождение наших земель от 30-летней армянской оккупации, завоевание исторической Победы стали возможными благодаря сынам, воспитанным азербайджанскими женщинами в духе патриотизма».
«В настоящее время одним из основных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана является обеспечение великого возвращения на освобожденные от оккупации территории. С этой точки зрения осуществляются меры, направленные на создание возможностей для работы бывшим женщинам-вынужденным переселенцам, вернувшимся на исконные земли», - отметил Алиев.
Р.Ахмедов
Алиев: Азербайджан оставляет успешное наследие следующим странам-председателям в Движении неприсоединения
Азербайджан и Ирак подписали 4 документа
Участники учений «Doğu Akdeniz-2023» провели подготовительные тренировки
Оренбургский ГПЗ будет поставлять в Казахстан с января до 90 тыс. т СУГ в год - Минэнерго Казахстана
ГТК Азербайджана в декабре запустит систему ARAS
ЦБ Азербайджана и ЕБРР обсудили потенциальные направления сотрудничества
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Брюссель и Ереван заключили соглашение о статусе наблюдателей ЕС в Армении
Лукашенко отправил министра экономики Беларуси послом в Китай
В НАТО обеспокоены внутренней раздробленностью Боснии и Герцеговины и внешним влиянием на страну - генсек
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
Банк Республика запустил кредитную кампанию «10 в самый раз»!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире