Алиев отмечает большой вклад женщин в общественно-политическую жизнь Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает большой вклад женщин в общественную, политическую, социальную и гуманитарную сферы страны.

«Неоспоримым является большой вклад женщин в общественную, политическую, социальную и гуманитарную сферы, в том числе развитие науки и просветительства. Веками азербайджанские женщины играли важную роль в защите нашей богатой культуры, традиций и семейных ценностей, воспитании поколения, приверженного своим национальным корням. Еще в 1901 году в Баку была открыта первая в мусульманском мире светская школа для девочек. Азербайджан, опередив большинство европейских стран, был первой республикой в мусульманском мире, предоставившей женщинам право голосования», - говорится в обращении Алиева к участникам проводимой впервые в истории Движения неприсоединения Конференции на тему «Развитие прав и повышение полномочий женщин».

По его словам, в Азербайджане постоянно находятся в центре внимания обеспечение прав женщин и повышение их роли в обществе и государственном управлении. «Женщины составляют 63% профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений. 70% кадров в государственных медицинских учреждениях – женщины. Представительство женщин в местных органах самоуправления составляет 40%. В результате мер поддержки, оказываемых государством программам самозанятости, растет число женщин-частных предпринимателей», - отметил он.

Президент подчеркнул, что «освобождение наших земель от 30-летней армянской оккупации, завоевание исторической Победы стали возможными благодаря сынам, воспитанным азербайджанскими женщинами в духе патриотизма».

«В настоящее время одним из основных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана является обеспечение великого возвращения на освобожденные от оккупации территории. С этой точки зрения осуществляются меры, направленные на создание возможностей для работы бывшим женщинам-вынужденным переселенцам, вернувшимся на исконные земли», - отметил Алиев.

Р.Ахмедов