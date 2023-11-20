Алиев: Азербайджан оставляет успешное наследие следующим странам-председателям в Движении неприсоединения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил успешное четырехлетнее председательство страны в Движении неприсоединения, которое завершается в 2023 году.
«Наше председательство в Движении неприсоединения близится к завершению. С чувством большой гордости отмечаю, что, хотя Азербайджан и является одним из самых молодых членов Движения неприсоединения, он оставит успешное наследие следующим странам, которые примут председательство. Наша страна и впредь продолжит свои усилия, направленные на продвижение на международном уровне целей и идей Движения неприсоединения», - говорится в обращении Алиева к участникам проводимой впервые в истории Движения неприсоединения Конференции на тему «Развитие прав и повышение полномочий женщин».
Президент отметил, что в период председательства Азербайджан, оставаясь приверженным Бандунгским принципам, приложил значительные усилия по продвижению повестки дня Движения неприсоединения и повышению его авторитета на международной арене.
«Следует отметить, что именно Движение неприсоединения сыграло ведущую роль в мобилизации глобальных усилий против пандемии COVİD-19. По инициативе Азербайджана в декабре 2020 года была проведена специальная сессия ГенАссамблеи ООН, посвященная борьбе с COVİD-19. Мы выступили против политики «вакцинного национализма», проводимой некоторыми странами, и стимулировали справедливое распределение вакцин. Наряду с этим, Азербайджан в этом году принял решение о выделении финансовых средств с целью устранения последствий пандемии в африканских и развивающихся малых островных государствах», - подчеркнул глава государства.
Алиев добавил, что в период председательства Азербайджана были предприняты важные шаги и в направлении институционализации Движения неприсоединения. «По инициативе Азербайджана были учреждены Парламентская сеть Движения неприсоединения и Молодежная организация Движения неприсоединения. В ходе конференции Движения, проведенной в Баку в июле этого года, мной было выдвинуто предложение о создании Женской платформы Движения неприсоединения», - отметил он.
Президент подчеркнул, что Азербайджан в период председательства также уделял особое внимание повестке деколонизации. «Мы разоблачили политику неоколониализма, проводимую некоторыми странами, особенно Францией, на глобальном уровне, озвучили требования покончить с этой позорной практикой», - отметил азербайджанский лидер.
Р.Ахмедов
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