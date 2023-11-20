Армянские военные в Карабахе готовили гражданских лиц к использованию дронов против инфраструктуры Азербайджана – Эйвазов

Армянские военные в Карабахе проводили учения для гражданских лиц по использованию дронов в военных целях против Азербайджана, заявил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов.

«Вооруженные силы Армении (которые находились в Карабахе после второй Карабахской войны – ИФ) проводили учения для гражданских лиц по использованию дронов в военных целях, чтобы с помощью этих дронов можно было наносить удары по военной и гражданской инфраструктуре Азербайджана», - сказал Эйвазов в понедельник на совместном брифинге министерств иностранных дел и обороны.

Он добавил, что после Второй карабахской войны на освобожденных территориях было обнаружено более 10 тыс. противопехотных и более 3 тыс. противотанковых мин, установленных армянской стороной.

В ходе брифинга были продемонстрированы видеокадры о незаконной деятельности Армении на ранее оккупированных территориях Азербайджана.

Эти кадры по мнению спикера МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде демонстрируют важность антитеррористических мероприятий, которые Азербайджан провел в сентябре текущего года.

Р.Керимов