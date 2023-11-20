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Внешняя политика 20.11.2023 23:07

Азербайджан подписал конвенцию OECD по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения

Азербайджан подписал Многостороннюю конвенцию по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсетях сообщил, что данный документ был подписан после встречи с представителями Организация экономического сотрудничества и развития (OECD).

Джаббаров подчеркнул, что на встрече стороны также провели обмен мнениями по перспективам сотрудничества и потенциальным направлениям партнерства.

Многостороннюю конвенцию по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения в настоящее время подписали свыше 100 стран.

Р.Ахмедов

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Тэги: OECD, КОНВЕНЦИЯ, ПОДПИСАНИЕ

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