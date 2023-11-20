Азербайджан подписал конвенцию OECD по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения

Азербайджан подписал Многостороннюю конвенцию по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсетях сообщил, что данный документ был подписан после встречи с представителями Организация экономического сотрудничества и развития (OECD).
Джаббаров подчеркнул, что на встрече стороны также провели обмен мнениями по перспективам сотрудничества и потенциальным направлениям партнерства.
Многостороннюю конвенцию по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения в настоящее время подписали свыше 100 стран.
Р.Ахмедов
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