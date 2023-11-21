Президент Казахстана 24 ноября посетит Азербайджан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 ноября посетит с рабочим визитом Азербайджан.
Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, Токаев примет участие в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).
Р.Ахмедов
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