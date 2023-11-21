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Внешняя политика 21.11.2023 08:48

Президент Казахстана 24 ноября посетит Азербайджан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 ноября посетит с рабочим визитом Азербайджан.

Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, Токаев примет участие в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

Р.Ахмедов

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Тэги: ТОКАЕВ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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