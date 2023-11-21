В Испании прошла церемония приведения к присяге нового правительства

Король Испании Филипп VI привел к присяге новое правительство страны, сообщает во вторник телеканал RTVE.
Премьер-министр Испании Педро Санчес сформировал коалиционное правительство из 22 министров, в него вошли 12 женщин и 10 мужчин. Вице-премьерами остались министр экономики, торговли и бизнеса Надя Кальвиньо, министр труда и социальной экономики Иоланда Диас и министр по вопросам экологии и демографии Тереса Родригес, к ним присоединилась министр финансов и государственной службы Мария Монтеро.
Министром иностранных дел Испании остается Хосе Мануэль Альбарес, главой МВД - Фернандо Гранде-Марласка. Министром обороны по-прежнему является Маргарита Роблес.
Кроме того, появилось "суперминистерство", объединившее функции управления председателя правительства, министерства юстиции и министерства по связям с парламентом. Главой "суперминистерства" стал Феликс Боланьос.
Пилар Алегрия, представитель Испанской социалистической рабочей партии, которую возглавляет Санчес, назначена представителем правительства. Она также занимает должность министра образования, профессиональной подготовки и спорта.
Накануне Санчес заявил, что сформировал правительство с "высоким политическим авторитетом, выраженным феминистским акцентом, которое будет уделять основное внимание выстраиванию диалога".
16 ноября парламент Испании по итогам голосования утвердил Педро Санчеса на должность премьер-министра страны.
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