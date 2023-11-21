Мощности строящегося химкомплекса в Узбекистане составят 0,9 млн т удобрений в год

Мощность химического комплекса АО "Самаркандкимё" (Самаркандский химический завод), строительство которого ведется в Узбекистане, составит 540 тыс. тонн NPK-удобрений и 370 тыс. тонн гранулированного моноаммонийфосфата, говорится в сообщении компании Enter Engineering, которая является генеральным подрядчиком строительства.
Таким образом, новый комплекс сможет выпускать 910 тыс. тонн удобрений в год.
Кроме того, "Самаркандкимё" будет производить серную кислоту в объеме до 800 тыс. тонн в год, а также до 280 тыс. тонн в год фосфорной кислоты.
К настоящему времени полностью завершены проектные и общестроительные работы (земляные и бетонные), осуществляется прием и монтаж технологического оборудования и металлоконструкций, отмечается в сообщении.
Новое химпредприятие станет основной частью вертикально интегрированного комплекса по производству минеральных удобрений: от добычи сырья на участке "Южный Джерой" Джерой-Сардаринского месторождения в Тамдынском районе Навоийской области (северо-запад Узбекистана) и его подготовки на Навоийской обогатительной фабрике до выпуска конечной продукции. Все объекты комплекса свяжет отдельная железнодорожная ветка для транспортировки сырья и готовой продукции.
В сообщении отмечается, что в производственные процессы будут внедрены современные технологии по защите окружающей среды, соответствующие международным экологическим нормативам.
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