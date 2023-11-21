Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8636 RUR   0.0193 GBR   2.1307 TRY   0.0591

Цена на нефть

20.11 $/bbl +/- WTI 77.60 +1.71 Brent 82.32 +1.71

Регион 21.11.2023 13:38

Страны SPECA предлагают учредить Многоцелевой фонд ООН для реализации проектов в рамках программы

Генеральная ассамблея ООН в понедельник приняла предложенный Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном проект резолюции по случаю 25-летия Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (SPECA).

В документе содержится призыв к государствам - участникам SPECA и Организации Объединенных Наций изучить возможность учреждения многостороннего партнерского целевого фонда ООН для эффективного и своевременного привлечения финансовых ресурсов для реализации проектов в рамках Специальной программы, - приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из проекта резолюции.

Генассамблея также призвала Европейскую экономическую комиссию ООНН (ЕЭК ООН) и Экономическую и социальную комиссию для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) прилагать последовательные усилия для дальнейшей поддержки и укрепления деятельности, осуществляемой в рамках Специальной программы.

Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии была учреждена 26 марта 1998 года. В настоящее время государствами-участниками SPECA являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ООН, СПЕКА, РЕЗОЛЮЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az