Страны SPECA предлагают учредить Многоцелевой фонд ООН для реализации проектов в рамках программы

Генеральная ассамблея ООН в понедельник приняла предложенный Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном проект резолюции по случаю 25-летия Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (SPECA).

В документе содержится призыв к государствам - участникам SPECA и Организации Объединенных Наций изучить возможность учреждения многостороннего партнерского целевого фонда ООН для эффективного и своевременного привлечения финансовых ресурсов для реализации проектов в рамках Специальной программы, - приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из проекта резолюции.

Генассамблея также призвала Европейскую экономическую комиссию ООНН (ЕЭК ООН) и Экономическую и социальную комиссию для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) прилагать последовательные усилия для дальнейшей поддержки и укрепления деятельности, осуществляемой в рамках Специальной программы.

Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии была учреждена 26 марта 1998 года. В настоящее время государствами-участниками SPECA являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Р.Керимов