Доля нефти из трудноизвлекаемых запасов к 2050г в РФ может вырасти до 70%

Сейчас добыча нефти из трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) составляет около 30% от общего объема добычи нефти в России, или 166 млн т, к 2050 году доля может вырасти до 70%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания в Совете Федерации.

Он отметил, что правительство занимается этим вопросом, поскольку с точки зрения налогообложения добыча нефти из ТРИЗов невыгодна.

По словам Новака, принят федеральный проект по разработке ТРИЗов, где активно участвуют заинтересованные регионы и компании, в его рамках рассматриваются стимулирующие меры и разрабатываются технологии для добычи ТРИЗов.

Вице-премьер РФ напомнил, что уже были приняты решения о восстановлении льгот по добыче сверхвязкой нефти, сейчас Минприроды разрабатывает классификатор залежей, и при необходимости правительство будет решать вопрос о дополнительном стимулировании отдельных залежей, поскольку нужно создавать условия, чтобы поддерживать уровни добычи нефти на будущее.