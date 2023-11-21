Доля нефти из трудноизвлекаемых запасов к 2050г в РФ может вырасти до 70%

Сейчас добыча нефти из трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) составляет около 30% от общего объема добычи нефти в России, или 166 млн т, к 2050 году доля может вырасти до 70%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания в Совете Федерации.
Он отметил, что правительство занимается этим вопросом, поскольку с точки зрения налогообложения добыча нефти из ТРИЗов невыгодна.
По словам Новака, принят федеральный проект по разработке ТРИЗов, где активно участвуют заинтересованные регионы и компании, в его рамках рассматриваются стимулирующие меры и разрабатываются технологии для добычи ТРИЗов.
Вице-премьер РФ напомнил, что уже были приняты решения о восстановлении льгот по добыче сверхвязкой нефти, сейчас Минприроды разрабатывает классификатор залежей, и при необходимости правительство будет решать вопрос о дополнительном стимулировании отдельных залежей, поскольку нужно создавать условия, чтобы поддерживать уровни добычи нефти на будущее.
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