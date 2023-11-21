НБКО FINOKO планирует увеличить капитал

Азербайджанская небанковская кредитная организация «FINOKO BOKT» объявила о созыве на 29 декабря внеочередного общего собрания акционеров. "На заседание планируется обсудить вопрос увеличения капитала путем выпуска новых акций", - отмечается в объявлении НБКО. На 1 ноября 2023 года уставный капитал НБКО составляет 5,355 млн манатов, совокупный капитал – 8 млн 803,609 тыс. манатов. ОАО FINOKO BOKT лицензию на деятельность получила в сентябре 2014 года. Акционерами организации являются два физических лица, доля каждого в капитале НБКО составляет 50%. Х.Насирзаде

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