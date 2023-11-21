Азербайджан сохраняет статус крупнейшего поставщика нефти в Хорватию с долей в 74,5%

Азербайджан по итогам января-сентября 2023 года сохранил статус крупнейшего поставщика нефти в Хорватию.
Согласно данным, имеющимся в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан», в январе-сентябре Азербайджан поставил в Хорватию 981,667 тыс. тонн нефти, что на 25,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.
В денежном выражении поставки оцениваются в 581,79 млн евро (спад в 1,9 раза год к году).
Совокупный импорт нефти в Хорватию в январе-сентябре снизился на 18,7% по сравнению с тем же периодом 2022 года, составив 1,311 млн тонн. В стоимостном выражении поставки сократились на 40,7%, до 786,371 млн евро.
Таким образом, по расчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан», доля Азербайджана за 9 месяцев в поставках нефти в Хорватию составила около 74,5%.
В сентябре 2023 года поставки нефти из Азербайджана в Хорватию снизились в физическом выражении на 7,2%, до 83,525 тыс. т (доля – 48,2%) и на 7,5% в стоимостном выражении, до 58,139 млн евро.
Совокупный импорт нефти в Хорватию в сентябре вырос в физическом выражении на 54,2% по сравнению с тем же периодом 2022 года, до 173,279 тыс. тонн, в стоимостном – на 43,6%, до 120,434 млн евро.
В 2022 году Хорватия импортировали из Азербайджана 1,412 млн т нефти (спад на 1,1% от показателя 2021г) на 1,174 млрд евро (рост на 86,1%). При этом в 2022 году Азербайджан являлся крупнейшим поставщиком нефти в Хорватию (доля – 79,9%).
Р.Керимов
Баку ждет от Еревана положительного ответа о начале прямых переговоров по мирному договору – МИД Азербайджана
Азербайджан отправил Украине очередную партию электрооборудования
В Ереване сообщили об отправке в Баку нового проекта мирного договора
Шесть футболок Лионеля Месси с ЧМ-2022 могут уйти с молотка за $10 млн
AFFA завтра обсудит будущее де Бьязи в сборной Азербайджана по футболу
ЗАО «AzerGold» представило золотую монету, посвященную 100-летию Великого Лидера Гейдара Алиева
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ФРГ выделит Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро, в него войдут четыре ЗРК IRIS-T
НАТО стремится расширить сотрудничество с Сербией, соблюдая ее военный нейтралитет - Столтенберг
Путин примет участие в саммите G20, который пройдет в формате ВКС
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Не однодневная, а 40-дневная кампания по скидке на кредит от Yelo Bank!
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире