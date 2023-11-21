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ТЭК 21.11.2023 17:22

Азербайджан сохраняет статус крупнейшего поставщика нефти в Хорватию с долей в 74,5%

Азербайджан по итогам января-сентября 2023 года сохранил статус крупнейшего поставщика нефти в Хорватию.

Согласно данным, имеющимся в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан», в январе-сентябре Азербайджан поставил в Хорватию 981,667 тыс. тонн нефти, что на 25,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

В денежном выражении поставки оцениваются в 581,79 млн евро (спад в 1,9 раза год к году).

Совокупный импорт нефти в Хорватию в январе-сентябре снизился на 18,7% по сравнению с тем же периодом 2022 года, составив 1,311 млн тонн. В стоимостном выражении поставки сократились на 40,7%, до 786,371 млн евро.

Таким образом, по расчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан», доля Азербайджана за 9 месяцев в поставках нефти в Хорватию составила около 74,5%.

В сентябре 2023 года поставки нефти из Азербайджана в Хорватию снизились в физическом выражении на 7,2%, до 83,525 тыс. т (доля – 48,2%) и на 7,5% в стоимостном выражении, до 58,139 млн евро.

Совокупный импорт нефти в Хорватию в сентябре вырос в физическом выражении на 54,2% по сравнению с тем же периодом 2022 года, до 173,279 тыс. тонн, в стоимостном – на 43,6%, до 120,434 млн евро.

В 2022 году Хорватия импортировали из Азербайджана 1,412 млн т нефти (спад на 1,1% от показателя 2021г) на 1,174 млрд евро (рост на 86,1%). При этом в 2022 году Азербайджан являлся крупнейшим поставщиком нефти в Хорватию (доля – 79,9%).

Р.Керимов

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Тэги: ХОРВАТИЯ, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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