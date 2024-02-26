Азербайджан в 2023г стал главным поставщиком нефти в Италию и Хорватию

Азербайджан в 2023 году занял первое место по объемам поставок нефти в Италию и Хорватию, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

ЕС

Страны Европейского союза (ЕС), в который входят Италия и Хорватия, в 2023 году импортировали из Азербайджана максимальный за последние четыре года объем нефти, около 20,3 млн тонн (рост на 2,6% год к году). Стоимость поставленной нефти оценивается в 12,4 млрд евро (спад на 18% г/г).

Среди стран Евросоюза в десятку крупнейших импортеров нефти из Азербайджана в прошлом году вошли Италия (11,3 млн т на 6,8 млрд евро), Чехия (2 млн т на 1,2 млрд евро), Испания (1,4 млн т на 875,2 млн евро), Германия (1,2 млн т на 750,3 млн евро), Хорватия (1,15 млн т на 699,2 млн евро), Португалия (631,3 тыс. т на 404,6 млн евро), Ирландия (617,3 тыс. т на 375,3 млн евро), Греция (529,6 тыс. т на 309,4 млн евро), Австрия (498,7 тыс. т на 306,6 млн евро) и Румыния (435,5 тыс. т на 262,2 млн евро).

По итогам года Азербайджан вошел в десятку крупнейших экспортеров нефти в ЕС, став десятым по величине поставщиком после США (67 млн т на 41,9 млрд евро), Норвегии (53,6 млн т на 35,9 млрд евро), Казахстана (44,2 млн т на 25,8 млрд евро), Саудовской Аравии (35,2 млн т на 20,4 млрд евро), Ливии (34,8 млн т на 20,7 млрд евро), Ирака (34,2 млн т на 17,9 млрд евро), Нигерии (29,1 млн т на 17,9 млрд евро), Великобритании (24,1 млн т на 14,7 млрд евро) и России (20,4 млн т на 8,8 млрд евро).

Италия

В прошлом году Азербайджан (11,3 млн т) стал крупнейшим поставщиком нефти в Италию, следует из данных министерства окружающей среды и энергетической безопасности Италии.

В 2023 году Азербайджан, по данным Евростата и министерства окружающей среды и энергетической безопасности Италии, нарастил экспорт нефти в Италию на 25% по сравнению с 2022 годом. За отчетный период Италия увеличила импорт нефти марки Azeri Light на 17,8% по сравнению с 2022 годом, до 7,3 млн т, Azeri Blend - на 41,2%, до 4 млн т.

Из данных Евростата следует, что стоимость поставленной нефти оценивается примерно в 6,8 млрд евро (спад на 0,7% г/г).

Хорватия

В 2023 году Азербайджан (1,15 млн т) стал главным поставщиком нефти в Хорватию, оставив далеко позади Казахстан (400 тыс. т) и Конго (117 тыс. т), занявших среди экспортеров данного товара в эту страну второе и третье места соответственно.

По данным Евростата, Хорватия в прошлом году сократила импорт нефти из Азербайджана на 18,5% по сравнению с 2022 годом. Стоимость импортированной нефти в 2023 году оценивается примерно в 699,2 млн евро (-40,4% г/г).

Чехия

В 2023 году Азербайджан (2 млн т) стал вторым по объемам поставщиком нефти в Чехию после России (4,3 млн т), а замкнул первую тройку экспортеров Казахстан (756,3 тыс. т), следует из данных Евростата.

В прошлом году Чехия, по данным чешского статистического управления, импортировала из Азербайджана максимальный объем нефти за последние четыре года, по сравнению с 2022 годом импорт вырос на 13,9%. В денежном выражении объем поставок оценивается примерно в 1,2 млрд евро (спад на 9,2% г/г).

Ирландия

В 2023 году Азербайджан занял второе после США (1,7 млн т) место среди экспортеров нефти в Ирландию, поставив в эту страну рекордные 617,3 тыс. т, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных Евростата.

По сравнению с 2022 годом экспорт вырос на 16,2%. Стоимость поставок составила 375,3 млн евро (спад на 10,4% г/г).

Румыния

В 2023 году Азербайджан (435,5 тыс. т) стал третьим по объемам поставщиком нефти в Румынию после Казахстана (4,8 млн т) и Ливии (968,3 тыс. т), следует из данных Евростата.

За отчетный период поставки нефти в Румынию из Азербайджана в натуральном выражении сократились на 38,5%, в стоимостном выражении – в два раза, до 262,2 млн евро.

Другие страны

По итогам года Азербайджан также вошел в пятерку крупнейших экспортеров нефти в Португалию, Венгрию, Австрию и в топ-10 поставщиков данной продукции в Грецию и Польшу.

Р.Керимов