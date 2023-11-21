Глава МИД Азербайджана принял посла Катара в связи с завершением дипмиссии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с послом Катара Фейсалом Абдулла Хамада Абдулла Аль-Хензабом связи с завершением им дипломатической миссии в Баку, сообщает МИД.
Было подчеркнуто, что дружба и братские отношения между двумя странами, тесные контакты составляют основу политического диалога.
Была выражена признательность за постоянную поддержку Катаром справедливой позиции Азербайджана, основанной на международном праве, в завершившимся армяно-азербайджанском конфликте.
Было констатировано, что существуют большой потенциал и перспективы азербайджано-катарского сотрудничества и партнерства в сферах экономики, инфраструктуры, торговли, туризма, образования, культуры, СМИ и гуманитарного обмена.
«Байрамов поблагодарил посла за его усилия в развитии отношений между Азербайджаном и Катаром во время его дипломатической деятельности в нашей стране и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности», - отмечается в сообщении.
В свою очередь посол выразил благодарность за поддержку, оказанную ему со стороны государственных и правительственных органов и организаций Азербайджана. во время его пребывания в стране.
В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Б.Рустамбеков
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