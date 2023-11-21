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ТЭК 21.11.2023 23:43

Парламент Украины одобрил закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов

Верховная Рада Украины на заседании во вторник приняла во втором чтении и в целом закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов.

"Цель - повысить уровень энергетической безопасности Украины и обеспечить непрерывные поставки нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок в случае возникновения кризисной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов", - говорится в телеграм-канале украинского парламента.

Основные положения: минимальные запасы нефти и нефтепродуктов хранятся как экстренные и специальные запасы, которые не могут использоваться в коммерческих целях; объем минимальных запасов должен соответствовать не менее 90 дням среднесуточного чистого импорта, или 61 дню среднесуточного внутреннего потребления, в зависимости от того, какая из двух величин больше; предполагается система контроля, которая будет отслеживать объемы, качество и местоположения запасов.

Кабинет министров утвердит порядок создания, управления и функционирования системы минимальных запасов, министерство энергетики будет осуществлять управление этими запасами, мониторинг поставок и потребления, составлять годовой баланс, а также выступит получателем банковской гарантии для обеспечения выполнения обязательств по их созданию. Минэнерго также будет определять перечень и объем нефти и нефтепродуктов, который должны сформировать и хранить операторы и субъекты рынка.

Запасы хранятся в резервуарах, должным образом интегрированных в соответствующие логистические и инфраструктурные сети. Замена осуществляется не позднее 30 календарных дней до окончания их пригодности, а в случае ухудшения показателей качества во время их хранения они подлежат замене в течение 10 календарных дней после установления этого факта.

Источником финансирования затрат на создание, хранение, использование, обновление, замену и реализацию минимальных запасов нефти и нефтепродуктов являются собственные средства субъектов рынка.

Создание запасов осуществляется поэтапно, с достижением в течение восьми лет вышеуказанного объема (90 дней среднесуточного чистого импорта, или 61 день среднесуточного внутреннего потребления).

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Тэги: УКРАИНА, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ, ЗАКОН


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