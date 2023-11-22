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Финансы 22.11.2023 10:45

Binance согласилась заплатить в США $4,3 млрд штрафа, основатель этой криптобиржи уйдет в отставку

Оператор криптовалютной биржи Binance Holdings Ltd. достиг соглашения с властями США, в рамках которого компания признала свою вину в нарушении правил борьбы с отмыванием средств и условий американских санкций, пишет Bloomberg.

Binance заплатит штраф в размере $4,3 млрд, а основатель и глава компании Чанпэн Чжао уйдет в отставку и лично выплатит $50 млн штрафа. Новым руководителем биржи станет Ричард Тэн.

При этом расследование в отношении Чжао продолжается, и он может получить до 10 лет тюрьмы - хотя эксперты полагают, что срок составит не более 18 месяцев, отмечает агентство.

В частности, Binance признала, что не смогла предотвратить осуществление платежей группировки ХАМАС через свою платформу. Также через нее было совершено не менее 1,1 млн транзакций на общую сумму свыше $898 млн между клиентами из США и Ирана.

"Binance стала крупнейшей криптовалютной биржей в мире отчасти благодаря совершенным преступлениям, и сейчас она заплатит один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США", - говорится в заявлении генпрокурора Меррика Гарланда.

"Binance проигнорировала свои юридические обязательства в погоне за прибылью, - заявила министр финансов США Джанет Йеллен. - Такое умышленное бездействие позволило террористам и киберпреступникам получать деньги через её платформу".

Соглашение означает окончание многолетнего расследования в отношении криптобиржи, которое проводили министерство юстиции, министерство финансов и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США.

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Тэги: США, BINANCE, ШТРАФ, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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