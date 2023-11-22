Баку и Будапешт обсудили перспективы поставок газа на долгосрочной основе

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили в Будапеште перспективы поставок газа из Азербайджана на долгосрочной основе.
«В ходе встречи обсуждались перспективы поставок газа из Азербайджана на долгосрочной основе, а также развитие сотрудничества с венгерскими компаниями в нефтегазовых проектах», - сообщает Минэнерго Азербайджана.
По данным ведомства, на встрече была отмечена важность поставок азербайджанского газа на венгерский рынок, а также то, что Узбекистан и Казахстан заинтересованы в передаче электроэнергии из Центральной Азии в Европу по коридору «зеленой энергии» Черное море-Европа.
Кроме этого, Шахбазов в Будапеште провел встречу с венгерским коллегой Чабой Лантошем.
«Состоялся обмен мнениями относительно расширения связей с компаниями MOL и MVM, а также процесса подготовки технико-экономического обоснования проекта коридора «зеленой энергии» и передачи электроэнергии в Европу. Достигнута договоренность, что Венгрия окажет поддержку процессам, связанным с подключением к Европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E», подчеркнули в Минэнерго Азербайджана.
Азербайджанская SOCAR и венгерская MVM CEEnergy в июне текущего года заключили контракт на поставки азербайджанского газа (100 млн куб. м) в Венгрию в 2023 году, которые начнутся в четвертом квартале2023 года.
Ранее Сийярто заявлял, что Будапешт договорился с Баку об увеличении закупок азербайджанского газа до 1 млрд куб. м. в год.
Р.Керимов
Азербайджан готов к диалогу с Арменией по мирному договору и нормализации отношений - Алиев
Ереван предлагает Баку провести заседание комиссии по демаркации границы
МИД Азербайджана обвинил главу USAID в предвзятости и двойных стандартах
Индекс стоимости жилья в Азербайджане в III квартале вырос на 10%
Де Бьязи покидает пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу
Шесть футболок Лионеля Месси с ЧМ-2022 могут уйти с молотка за $10 млн
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Кремль рассчитывает, что Армения продолжит работу в рамках ОДКБ
Перемирие Израиля с ХАМАС будет ограничено 10 днями с момента освобождения первого заложника
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Не однодневная, а 40-дневная кампания по скидке на кредит от Yelo Bank!
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире