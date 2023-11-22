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ТЭК 22.11.2023 10:57

Баку и Будапешт обсудили перспективы поставок газа на долгосрочной основе

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили в Будапеште перспективы поставок газа из Азербайджана на долгосрочной основе.

«В ходе встречи обсуждались перспективы поставок газа из Азербайджана на долгосрочной основе, а также развитие сотрудничества с венгерскими компаниями в нефтегазовых проектах», - сообщает Минэнерго Азербайджана.

По данным ведомства, на встрече была отмечена важность поставок азербайджанского газа на венгерский рынок, а также то, что Узбекистан и Казахстан заинтересованы в передаче электроэнергии из Центральной Азии в Европу по коридору «зеленой энергии» Черное море-Европа.

Кроме этого, Шахбазов в Будапеште провел встречу с венгерским коллегой Чабой Лантошем.

«Состоялся обмен мнениями относительно расширения связей с компаниями MOL и MVM, а также процесса подготовки технико-экономического обоснования проекта коридора «зеленой энергии» и передачи электроэнергии в Европу. Достигнута договоренность, что Венгрия окажет поддержку процессам, связанным с подключением к Европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E», подчеркнули в Минэнерго Азербайджана.

Азербайджанская SOCAR и венгерская MVM CEEnergy в июне текущего года заключили контракт на поставки азербайджанского газа (100 млн куб. м) в Венгрию в 2023 году, которые начнутся в четвертом квартале2023 года.

Ранее Сийярто заявлял, что Будапешт договорился с Баку об увеличении закупок азербайджанского газа до 1 млрд куб. м. в год.

Р.Керимов

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Тэги: ШАХБАЗОВ, ВЕНГРИЯ, ЭНЕРГЕТИКА

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