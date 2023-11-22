ЕК приветствует соглашение о временном прекращении огня в Газе, увеличит гумпомощь

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приветствовала в специальном заявлении в среду договоренность об освобождении 50 заложников и о приостановке боевых действий в секторе Газа, обещала увеличить гуманитарную помощь ЕС.
"Я разделяю радость семей, которые вскоре смогут снова обнять своих близких. И я очень признательна всем тем, кто в последние недели неустанно работал по дипломатическим каналам для достижения этого соглашения", - заявила глава ЕК.
"Я призываю террористическую организацию ХАМАС немедленно освободить всех заложников и позволить им благополучно вернуться домой", - говорится в заявлении фон дер Ляйен.
Председатель ЕК заверила, что Европейская комиссия "сделает все возможное, чтобы использовать эту паузу для гуманитарной помощи в секторе Газа". Она сообщила, что поручила члену ЕК по антикризисному управлению Янезу Ленарчичу как можно быстрее увеличить объем дальнейших поставок помощи в Газу, чтобы смягчить гуманитарный кризис.
По сообщению издания "Гаарец", кабинет министров Израиля после длительного обсуждения в ночь на среду одобрил соглашение, предусматривающее временное прекращение огня в зоне нынешнего конфликта.
Соглашение касается "обмена заложников, удерживаемых организацией, на палестинских заключенных в израильских тюрьмах", отмечается в сообщении.
По словам высокопоставленного израильского чиновника, в соответствии с планом ХАМАС освободит 30 похищенных детей, восемь матерей и еще 12 женщин в течение пятидневного прекращения огня.
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