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Дальнее зарубежье 22.11.2023 11:14

ЕК приветствует соглашение о временном прекращении огня в Газе, увеличит гумпомощь

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приветствовала в специальном заявлении в среду договоренность об освобождении 50 заложников и о приостановке боевых действий в секторе Газа, обещала увеличить гуманитарную помощь ЕС.

"Я разделяю радость семей, которые вскоре смогут снова обнять своих близких. И я очень признательна всем тем, кто в последние недели неустанно работал по дипломатическим каналам для достижения этого соглашения", - заявила глава ЕК.

"Я призываю террористическую организацию ХАМАС немедленно освободить всех заложников и позволить им благополучно вернуться домой", - говорится в заявлении фон дер Ляйен.

Председатель ЕК заверила, что Европейская комиссия "сделает все возможное, чтобы использовать эту паузу для гуманитарной помощи в секторе Газа". Она сообщила, что поручила члену ЕК по антикризисному управлению Янезу Ленарчичу как можно быстрее увеличить объем дальнейших поставок помощи в Газу, чтобы смягчить гуманитарный кризис.

По сообщению издания "Гаарец", кабинет министров Израиля после длительного обсуждения в ночь на среду одобрил соглашение, предусматривающее временное прекращение огня в зоне нынешнего конфликта.

Соглашение касается "обмена заложников, удерживаемых организацией, на палестинских заключенных в израильских тюрьмах", отмечается в сообщении.

По словам высокопоставленного израильского чиновника, в соответствии с планом ХАМАС освободит 30 похищенных детей, восемь матерей и еще 12 женщин в течение пятидневного прекращения огня.

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Тэги: ЕК, ИЗРАИЛЬ, ГАЗА

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