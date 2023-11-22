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Транспорт и связь 22.11.2023 11:59

Azerkosmos и AEB подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере

«Космическое агентство Азербайджана» (Azerkosmos) и Бразильское космическое агентство (AEB) подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере, сообщили в Azerkosmos.

Там отметили, что документ предусматривает сотрудничество между Бразилией и Азербайджаном в сферах космической науки, технологий и будет способствовать сотрудничеству сторон в этой области.

Глава Azerkosmos Самеддин Асадов подчеркнул важность сотрудничества с Бразилией в космической сфере и отметил, что меморандум будет способствовать развитию азербайджанской космической отрасли.

Р.Керимов

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Тэги: AZERKOSMOS, БРАЗИЛИЯ, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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