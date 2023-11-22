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ТЭК 22.11.2023 17:23

Баку и Астана обсудили сотрудничество в цифровизации мониторинга в сфере ТЭК

Заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев в среду провел встречу в Баку с вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асетом Турысовым.

«На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в применении современных цифровых технологий при проведении мониторинга в нефтегазовой сфере, нефтехимии и подготовки соответствующей отчетности», - отмечает Минэнерго Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТЭК, ОБСУЖДЕНИЯ


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