Вертикальное планирование земельных работ в рамках восстановления села Хоровлу обойдется в 4,1 млн манат

ПЮЛ «Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе» привлекло ООО «19-ое строительно-ремонтное управление» для проведения работ по вертикальному планированию земельных работ в рамках проекта реконструкции села Хоровлу Джабраильского района.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с обществом заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 4 млн 100,26 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 мая 2023 года заложил фундамент села Хоровлу.

Общая проектируемая площадь села Хоровлу составляет 248,1 га, которое будет рассчитано на 867 семей (3,47 тыс. человек).

На первом этапе планируется построить 334 дома и расселить 1,395 тыс. человек. Построенные в селе дома будут двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными.

Генплан села спроектирован вместе с селами Чапанд, Сафарша, Фуганлы и Хасангайды, находящихся рядом с территорией Хоровлу.

Также для обеспечения стабильного водоснабжения села здесь реализуется проект восстановления ранее существовавшего канала.

Х.Насирзаде