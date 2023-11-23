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Транспорт и связь 23.11.2023 16:54

Баку рассчитывает к 2027г довести объем транзитных грузоперевозок через Азербайджан до 13,6 млн т

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "План действий на 2024-2026 годы по увеличению транзитного потенциала и поощрению транзитных перевозок по транспортным коридорам, проходящим через территорию Азербайджана".

Министерству цифрового развития и транспорта поручена координация мероприятий, предусмотренная Планом действий; раз в год предоставлять информацию о исполнении плана действий президенту Азербайджана.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить все вытекающие из распоряжения вопросы.

Согласно опубликованному плану, к 2027 году объем транзитных грузоперевозок через Азербайджан должен увеличиться до 13,6 млн тонн, что на 27% превысит показатель 2022 года.

Для достижения этой задачи планируется: увеличения пропускной способности существующей транспортной инфраструктуры; ускорение процедуры прохождения грузов через погранично-таможенные пункты Азербайджана; внедрение инновативных решений для оптимизации операций по транзитным грузоперевозкам; поощрение более активного использования международных транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан и др.

В рамках этих работ планируется строительство новых пунктов пропуска на границах с Грузией и Ираном; проведение реконструкции ж/д Алят-Османлы-Астара; увеличение контейнерной пропускной способности Бакинского международного морского торгового порта (БМТМП); проведение в БМТМП и в терминале Дюбянди дноуглубительных работ; строительство дополнительных ж/д линий на территории БМТМП и строительство контейнерного терминала; капремонта железнодорожной станции Главный Алят; улучшение логистической инфраструктуры и др. работы.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ТРАНСПОРТ, ГРУЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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