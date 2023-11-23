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Макроэкономика 23.11.2023 21:26

Международные резервы РФ с 10 по 17 ноября выросли на $3,9 млрд

Международные резервы России на 17 ноября составили $581,2 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 10 ноября международные резервы равнялись $577,3 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $3,9 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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Тэги: РОССИЯ, ЗОЛОТО, ВАЛЮТА, РЕЗЕРВЫ


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