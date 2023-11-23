Перемирие между Израилем и ХАМАС вступит в силу утром в пятницу - МИД Катара

В МИД Катара заявили, что режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС будет действовать с 09:00 в пятницу, сообщают в четверг ближневосточные СМИ.
Отмечается, что первые 13 заложников ХАМАС будут освобождены в 18:00.
По условиям сделки, как сообщалось, ХАМАС освободит 50 женщин и детей из 237 заложников, которые находятся в секторе Газа. В свою очередь, Израиль выпустит из тюрем 150 палестинских заключенных, также женщин и несовершеннолетних. Заключенные будут выпущены на свободу только после того, как израильские заложники попадут на территорию страны.
Для того чтобы заложники могли покинуть сектор Газа, будет введен режим прекращения огня на четыре дня, это станет первым этапом сделки. Второй этап заключается в том, что длительность перемирия может быть увеличена - Израиль готов добавлять к изначально обговоренным четырем дням по дню за 10 дополнительно освобожденных заложников. Всего благодаря соглашению на свободу могут попасть 100 израильских заложников и 300 палестинских заключенных. Режим прекращения огня, согласно договоренностям, может продлиться не дольше 10 дней.
Также в рамках сделки будет увеличен поток гуманитарной помощи в сектор Газа.
Посредниками в заключении сделки стали США, Катар и Египет.
7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе исчисляется тысячами.
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