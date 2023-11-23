Азербайджан и Венгрия обсудили перспективы деятельности торгово-экономического партнерства

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в четверг провел встречу с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, сообщает минэкономики Азербайджана.
«Министры подчеркнули позитивную динамику азербайджано-венгерских торгово-экономических связей, реализуемые в различных отраслях экономики, совместные инициативы и отметили значимость обсужденных на 18-й сессии Руководящего совета SPECA вопросов для развития регионального сотрудничества», - отмечается в сообщении.
Стороны еще раз подчеркнули значимость подписанного между ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» и венгерской компанией Hell Energy инвестиционного договора для эффективного сотрудничества деловых кругов.
Кроме того, были обсуждены перспективы совместной деятельности в сфере энергетики, зеленой энергетики, фармацевтики, укрепление торгово-экономического партнерства, поощрение новых деловых инициатив и инвестиций, участие венгерских компаний в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и другие вопросы.
Б.Рустамбеков
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