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Дальнее зарубежье 23.11.2023 21:48

Агентство ЕС Frontex разместит десятки своих пограничников на границе Финляндии с РФ

Агентство Евросоюза по безопасности внешних границ (Frontex) планирует разместить 50 пограничников и других своих сотрудников на границе Финляндии с Россией для усиления контроля, сообщили в четверг в этом ведомстве.

"Frontex планирует разместить 50 пограничников и других сотрудников, а также оборудование, например, автомобили для патрулирования, чтобы усилить контроль на границе Финляндии", - говорится в сообщении.

Ожидается, что дополнительные силы могут разместить уже на следующей неделе.

Помимо пограничников, агентство ЕС намерено задействовать экспертов по работе с документами, а также переводчиков, которые будут оказывать помощь мигрантам.

В настоящее время на границе Финляндии работают 10 сотрудников Frontex.

18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта пропуска в Юго-Восточной Финляндии, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе эмигрантов из третьих стран.

В среду правительство приняло решение закрыть до 23 декабря еще три пункта пропуска, оставив только один, самый северный Рая-Йоосеппи, поскольку приток просителей убежища в последнее время не уменьшается.

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Тэги: ЕС, ФИНЛЯНДИЯ, ГРАНИЦА, ПОМОЩЬ


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