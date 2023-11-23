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Бизнес и законодательство 23.11.2023 22:22

Российская «А7 Агро» ведет переговоры о поставках молочной продукции в Азербайджан.

Российская компания «А7 Агро» ведет переговоры о поставке молочной продукции в Азербайджан.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», вопросы расширения сотрудничества обсуждались во время визита бизнес-миссии предпринимателей Оренбургской области в Азербайджан.

В бизнес-миссии в Баку участвовали ООО «Технопром» – производитель оборудования для добычи нефти и газа, ООО «Мусихин. Мир меда», предлагающее широкий ассортимент меда и продукции на его основе, ООО «А7 Агро», специализирующееся на производстве молочной продукции.

«По итогам бизнес-миссии компания «Азнефтемаш» проявила заинтересованность в поставке запорной арматуры оренбургским предприятием «Технопром». В настоящее время обсуждаются технические характеристики изделий. «А7 Агро» продолжает переговоры о поставке молочной продукции ведущим компаниям азербайджанского рынка: «Bravo», «Araz», «Bazarstore». Предприятие «Мусихин. Мир меда» планирует позиционирование своей продукции в крупных торговых сетях Азербайджана», - отмечается в информации правительства Оренбургской области.

Кроме этого, состоялись переговоры с одним из участников рынка здорового питания Баку о совместном продвижении экофуда.

За последние 5 лет объем взаимной торговли Оренбургской области и Азербайджана вырос в 5,8 раза. Основные экспортные товары – нефтепродукты и подсолнечное масло. Поставляются также пшеница, электротехническая продукция, продукты неорганической химии, пластмассы.

Р.Ахмедов

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Тэги: ОРЕНБУРГ, БИЗНЕС, ИНТЕРЕС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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