Таиланд начнет выпуск экологически чистого авиатоплива в 2025г

Первый завод в Таиланде по производству экологически чистого авиационного топлива (SAF) из отработанного растительного масла начнет работать в начале 2025 года, пишет Bangkok Post.
Управление предприятием будет осуществлять интегрированная энергетическая компания Bangchak Corporation Plc. Завод стоимостью 10 млрд бат и предполагаемой производственной мощностью 1 млн литров SAF в сутки строится недалеко от нефтеперерабатывающего предприятия Bangchak Corp. в бангкокском районе Пхра Кханонг.
Компания намерена использовать свой проект в сфере SAF для того, чтобы побудить общественность не загрязнять окружающую среду путем неправильной утилизации использованного растительного масла или его многократного повторного использования, что вредно для здоровья людей. Население сможет продавать использованное растительное масло на ряде заправочных станциях Bangchak, заявили в компании.
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