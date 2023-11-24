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Внешняя политика 24.11.2023 14:26

Азербайджан выделит $3,5 млн на создание Фонда SPECA – Алиев

Азербайджан выделит $3,5 млн в целевой фонд Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (SPECA), сообщил президент страны Ильхам Алиев.

«Азербайджан выделит в фонд SPECA $3,5 млн», - заявил Алиев, выступая в пятницу на саммите SPECA в Баку.

Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии была учреждена 26 марта 1998 года. В настоящее время государствами-участниками SPECA являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Р.Керимов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, SPECA, ФОНД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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