Азербайджан выделит $3,5 млн на создание Фонда SPECA – Алиев

Азербайджан выделит $3,5 млн в целевой фонд Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (SPECA), сообщил президент страны Ильхам Алиев. «Азербайджан выделит в фонд SPECA $3,5 млн», - заявил Алиев, выступая в пятницу на саммите SPECA в Баку. Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии была учреждена 26 марта 1998 года. В настоящее время государствами-участниками SPECA являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Р.Керимов

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