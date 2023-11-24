Сильная экономика позволяет Азербайджану проводить независимый внешнеполитический курс – Алиев

Сильная экономика позволяет Азербайджану проводить независимый внешнеполитический курс, заявил президент страны Ильхам Алиев.
«За последние 20 лет ВВП Азербайджана увеличился в 4 раза. Доходы бюджета выросли более чем в 30 раза, внешнеторговый оборот - более чем в 10 раз. Прямой внешний долг Азербайджана в настоящее время составляет примерно 10% ВВП. Валютные резервы в 10 раз превышают прямой внешний государственный долг, уровень бедности сократился примерно с 50 до 5,5%», - сказал Алиев, выступая на саммите SPECA в пятницу в Баку.
По его словам, в Азербайджане создана благоприятная инвестиционная среда. «За последние 20 лет в экономику Азербайджана инвестировано более $310 млрд, из которых почти $200 млрд приходятся на долю неэнергетического сектора», - отметил он.
Алиев добавил, что за последние годы Азербайджан инвестировал миллиарды долларов США в свою транспортную инфраструктуру и «превратился в один из транспортных и логистических центров Евразии, расположенных на транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг».
Р.Ахмедов
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