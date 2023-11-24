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Внешняя политика 24.11.2023 14:34

Сильная экономика позволяет Азербайджану проводить независимый внешнеполитический курс – Алиев

Сильная экономика позволяет Азербайджану проводить независимый внешнеполитический курс, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«За последние 20 лет ВВП Азербайджана увеличился в 4 раза. Доходы бюджета выросли более чем в 30 раза, внешнеторговый оборот - более чем в 10 раз. Прямой внешний долг Азербайджана в настоящее время составляет примерно 10% ВВП. Валютные резервы в 10 раз превышают прямой внешний государственный долг, уровень бедности сократился примерно с 50 до 5,5%», - сказал Алиев, выступая на саммите SPECA в пятницу в Баку.

По его словам, в Азербайджане создана благоприятная инвестиционная среда. «За последние 20 лет в экономику Азербайджана инвестировано более $310 млрд, из которых почти $200 млрд приходятся на долю неэнергетического сектора», - отметил он.

Алиев добавил, что за последние годы Азербайджан инвестировал миллиарды долларов США в свою транспортную инфраструктуру и «превратился в один из транспортных и логистических центров Евразии, расположенных на транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг».

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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