Алиев и Жапаров обсудили увеличение товарооборота между Азербайджаном и Кыргызстаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу провел встречу с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает сайт азербайджанского лидера.
В ходе встречи Алиев положительно отметил динамику двусторонних отношений, а также о намерении обсудить с кыргызским коллегой решение важных вопросов увеличения товарооборота, инвестиционной политики.
«Динамика наших отношений наглядно показывает насколько наши страны и народы близки друг к другу.(…) И сегодня решаем важные вопросы увеличения товарооборота, инвестиционной политики, вопросы, связанные с еще большим сближением наших стран. (…) Сегодня в составе делегаций еще раз подведем итог тому, что сделано за год, год подходит к концу, и наметим следующие шаги на будущее», - подчеркнул Алиев.
Жапаров, в свою очередь отметил, что Бишкек дорожит отношениями дружбы и взаимной поддержки с Баку, назвал Азербайджан стратегическим партнером, и выразил уверенность в конструктивном обсуждении и обмене мнениями по актуальным вопросам сотрудничества между двумя странами.
Также Жапаров отметил, что динамично укрепляющиеся и расширяющиеся связи на высшем уровне привели к активному взаимодействию между парламентами, правительствами и отраслевыми ведомствами Азербайджана и Кыргызстана.
«В ходе беседы как положительные шаги были отмечены развитие торгово-экономических связей и организация прямых авиарейсов между нашими странами. Была подчеркнута важность создания Азербайджано-кыргызского инвестиционного фонда, указано, что это создаст благоприятные возможности для развития совместных экономических проектов. Состоялся также обмен мнениями о развитии культурных, гуманитарных связей между нашими странами», - отмечается в информации.
Х.Насирзаде
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