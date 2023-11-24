Южноафриканского паралимпийца Писториуса освободят досрочно

Осужденному в ЮАР за убийство подруги многократному чемпиону Паралимпийских игр Оскару Писториусу предоставили условно-досрочное освобождение, сообщает в пятницу Associated Press.

Его освободят 5 января 2024 года. Однако в течение пяти лет за ним будет установлен контроль специальных судебных органов.

Кроме того, согласно решению об условно-досрочном освобождении, ему будет запрещено покидать территорию Претории, он будет обязан посещать специальные программы, касающиеся работы с борьбой с гневом. Вместе с этим, Писториус будет выполнять общественные работы.

В конце октября 2014 года суд Претории приговорил Писториуса к пяти годам лишения свободы по обвинению в непредумышленном убийстве Ревы Стенкамп, однако затем увеличил срок до шести лет после апелляции на прежний приговор. Инцидент, приведший к ее гибели, произошел в 2013 году. Бегун застрелил свою девушку через дверь ванной, приняв ее за грабителя.

В ноябре 2017 года верховный апелляционный суд ЮАР в Блумфонтейне принял решение увеличить срок тюремного заключения для него до 13 лет.

Легкоатлет-паралимпиец Писториус является шестикратным чемпионом Паралимпийских игр. В 2012 году он стал первым в истории человеком без обеих ног, принявшим участие в Олимпиаде среди здоровых спортсменов.