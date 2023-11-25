В Палестине обвинили Израиль в несоблюдении условий соглашения по заключенным

Израиль обвинили в несоблюдении условий соглашения по освобождению заключенных. Об этом глава комитета по делам палестинских заключенных Кадура Фарес заявил телеканалу CNN. По его словам, имеются признаки возможного кризиса в том, что касается "списка имен" палестинских заключенных, подлежащих освобождению, объявленному Израилем. "Израиль не соблюдает согласованный критерий старшинства в сделке", - считает Фарес. Он уточнил, что Израиль освобождает заключенных не в порядке длительности пребывания в тюрьме. В.Алиев

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