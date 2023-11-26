Трамп раскритиковал власти США из-за отсутствия американцев среди освобожденных ХАМАС заложников

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал действующее руководство страны во главе с Джо Байденом, поскольку в рамках обмена заключенными между Израилем и ХАМАС не был освобожден ни один американец. По словам Трампа, это показывает неуважение к Соединенным Штатам и его руководству, передает Fox News.
"Кто-нибудь заметил, что ХАМАС вернул людей из других стран, но до сих пор не вернул ни одного американского заложника? Для этого есть только одна причина: никакого уважения к нашей стране и нашему руководству", - написал Трамп в Truth Social.
Он также назвал подобное развитие событий "очень печальным и темным периодом для Америки".
В.Алиев
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