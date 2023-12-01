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Дальнее зарубежье 01.12.2023 10:41

Израиль за год до нападения располагал подробным планом действий ХАМАС

Израильские официальные лица получили план действий ХАМАС 7 октября более чем за год до того, как он был реализован, утверждает газета The New York Times.

Она ссылается на документ, с которым ей удалось ознакомиться. В этом документе, который у израильских властей проходил под кодовым названием "Иерихонская стена", "пункт за пунктом описывалось именно то разрушительное вторжение, которое привело к гибели около 1,2 тыс. человек", пишет издание.

Оно отмечает, что, хотя в плане ХАМАС не указывалась дата начала операции, в нем "подробно описывался порядок действий, направленный на разрушение укреплений вокруг сектора Газа, захват израильских городов и штурм ключевых военных баз, включая штаб дивизии".

План также включал подробную информацию о расположении и численности израильских вооруженных сил, узлах связи и другие конфиденциальные данные, "что вызывало вопросы о том, как ХАМАС собирал их, и были ли утечки внутри израильских органов безопасности".

Газета пишет, что документ был широко распространен среди израильских военных и руководителей разведки, но эксперты определили, что атака такого масштаба была за пределами возможностей ХАМАС.

В результате "в основе всех неудач лежало единственное, фатально ошибочное убеждение, что ХАМАС не обладает возможностями для нападения и не осмелится на это".

Издание ссылается на слова своих источников из числа официальных представителей, которые отметили, что "это убеждение настолько укоренилось в израильском правительстве, что оно проигнорировало свидетельства обратного".

Остается неясным, ознакомились ли с документом премьер-министр Биньямин Нетаньяху или другие высшие политические лидеры, говорится в публикации.

"Израильские силовики уже признали, что им не удалось защитить страну, и ожидается, что правительство соберет комиссию для изучения событий", - отмечает The New York Times.

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Тэги: США, ХАМАС, ИЗРАИЛЬ, ПЛАН


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