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Дальнее зарубежье 26.11.2023 16:15

Три представителя высшего руководства Национальной разведслужбы Южной Кореи ушли в отставку

Глава Национальной разведывательной службы Южной Кореи Ким Гю Хюн и два его заместителя в воскресенье подали в отставку, сообщает "Ренхап" со ссылкой на канцелярию главы государства.

Президент страны Юн Сок Ёль отставки принял, отмечает агентство.

О причинах, побудивших руководство разведслужбы уйти с постов, не сообщается.

О том, кто возглавит это южнокорейское ведомство, пока неизвестно.

Согласно законодательству страны, кандидат, которого предложит президент, должен будет пройти через утверждение в парламенте.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, РАЗВЕДСЛУЖБА, ОТСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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