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Дальнее зарубежье 26.11.2023 17:15

Военные 18 стран примут участие в учениях в норвежском Ставангере

Еврокорпус начнет выполнять функции командования Объединенной оперативной группой повышенной готовности НАТО в 2024 году, сообщил в воскресенье агентству PAP командующий тактическим объединением вооруженных сил государств ЕС генерал Ярослав Громадзиньский.

Как заявил Громадзиньский агентству, Еврокорпус во вторник приступит к учениям в Норвегии в рамках антикризисных операций НАТО, вместе с военными из 18 стран. "Целью учений STEADFAST JACKAL 2023 является проверка способности Еврокорпуса планировать и проводить совместные операции кризисного реагирования против гибридных противников, противостоящих НАТО, в основном на суше, в киберпространстве и в воздухе", - сообщил командующий Еврокорпусом.

Он уточнил, что речь идет "об операциях вне задействования 5-й статьи НАТО".

В учениях, которые пройдут в Объединенном боевом центре (Joint Warfare Centre) в норвежском Ставангере, примут участие более 1,1 тыс. солдат из 18 стран. В качестве наблюдателей, добавил Громадзиньский, заявлены представители Грузии и Иордании.

"Результаты учений будут оценены и сертифицированы по стандартам НАТО, цель - продемонстрировать способность соединения проводить совместные с Альянсом операции... По завершении сложного процесса оценки согласно стандартам НАТО Еврокорпус получит мандат на выполнение функций командования Объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) в 2024 году", - сообщает агентство.

Европейский корпус (Еврокорпус, Eurocorps) - тактическое объединение вооруженных сил государств Европейского союза, созданное в 1993 году. Состоит из шести базовых государств - Германии, Франции, Испании, Бельгии, Люксембурга и, с начала 2022 г, - Польши. Штаб Еврокорпуса в Страсбурге отвечает за отправку союзных войск для участия в кризисных, гуманитарных, спасательных и миротворческих операциях под эгидой ЕС и НАТО. Командование Еврокорпусом осуществляется на ротационной основе, с июня 2023 г перешло к польскому генералу Ярославу Громадзиньскому, ранее отвечавшему за создание 18-й механизированной "Железной" дивизии Войска Польского.

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Тэги: ЕС, ЕВРОКОРПУС, НАТО, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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