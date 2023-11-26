Папа римский видит в климатических изменениях угрозу для жизни на Земле

Папа Римский Франциск заявляет об угрозе миру на фоне климатической ситуации.
"Наш мир, помимо войны, подвержен другой большой угрозе - угрозе климатической, которая ставит в опасность жизнь на Земле, особенно это касается будущих поколений. (...) Это противоречит промыслу божьему", - заявил понтифик после воскресной молитвы "Ангел Господень", которую на этот раз из-за недомогания папы прочитал представитель Ватикана.
Понтифик, несмотря на болезненное состояние, планирует отправиться в Дубай на конференцию ООН по климату COP28. В субботу, 2 декабря должно состояться его выступление, сообщает газета Le Figaro.
Папа римский, относящий защиту окружающей среды к одному из основных приоритетов своего понтификата, как ожидается, произнесет речь, в которой осудит бездействие в сфере климатической безопасности соответствующих стран и призовет их резко сократить выбросы парниковых газов.
Это будет 45-я зарубежная поездка понтифика и шестая в 2023 году. Страдающий от болей в колене и ослабленный после операции в брюшной полости в июне нынешнего года, 86-летний папа передвигается в инвалидном кресле.
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