Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8538 RUR   0.0192 GBR   2.1315 TRY   0.0589

Цена на нефть

24.11 $/bbl +/- WTI 75.54 -0.86 Brent 80.58 -0.84

Дальнее зарубежье 25.11.2023 20:10

Заболевший гриппом папа римский прошел обследование в клинике

Папа римский Франциск в субботу прошел обследование здоровья на фоне гриппа, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Ватикана Маттео Бруни.

По его информации, понтифику сделали компьютерную томографию. Обследование не выявило у него респираторных проблем.

Ранее в субботу Ватикан отменил аудиенцию из-за того, что папа римский заболел гриппом.

В следующем месяце понтифику исполнится 87 лет. Ранее он перенес несколько операций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВАТИКАН, ПОНТИФИК, ЗДОРОВЬЕ


Похожие новости


Папа римский призвал Европу искать креативные варианты урегулирования конфликта в Украине Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры Папа римский проведет несколько дней в больнице Папа Римский призвал молиться за украинское урегулирование и за успех «нормандского формата» В Ватикане призывают христиан молиться о мире в Украине Папа римский восстанавливается после операции на кишечнике Папа римский принял госсекретаря США в Ватикане Папа римский выступил за отмену патентов на вакцины от COVID-19 Папа римский в Рождество помолился о мире в Карабахе Папа римский призывает мир помочь Бейруту

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az