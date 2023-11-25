Заболевший гриппом папа римский прошел обследование в клинике

Папа римский Франциск в субботу прошел обследование здоровья на фоне гриппа, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Ватикана Маттео Бруни.

По его информации, понтифику сделали компьютерную томографию. Обследование не выявило у него респираторных проблем.

Ранее в субботу Ватикан отменил аудиенцию из-за того, что папа римский заболел гриппом.

В следующем месяце понтифику исполнится 87 лет. Ранее он перенес несколько операций.