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Регион 25.12.2023 16:40

Папа Франциск в Рождество помолился за то, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к стабильному миру

Папа римский Франциск в обращении "К городу и к миру" (Urbi et Orbi) призвал стремиться к миру во всем мире, сообщает в понедельник Vatican News.

Понтифик, обращаясь к верующим на площади Святого Петра, призвал сказать "да" миру и "нет" войнам. Он также призвал сказать "нет" оружию. По его мнению, добиться мира сложнее, когда "производство и продажа оружия находятся на подъеме".

Франциск cообщил, что помолился за то, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к стабильному миру, особенно посредством реализации гуманитарных программ.

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Тэги: ВАТИКАН, ПОНТИФИК, РОЖДЕСТВО, ПОСЛАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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