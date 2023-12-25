Папа Франциск в Рождество помолился за то, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к стабильному миру

Папа римский Франциск в обращении "К городу и к миру" (Urbi et Orbi) призвал стремиться к миру во всем мире, сообщает в понедельник Vatican News.

Понтифик, обращаясь к верующим на площади Святого Петра, призвал сказать "да" миру и "нет" войнам. Он также призвал сказать "нет" оружию. По его мнению, добиться мира сложнее, когда "производство и продажа оружия находятся на подъеме".

Франциск cообщил, что помолился за то, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к стабильному миру, особенно посредством реализации гуманитарных программ.