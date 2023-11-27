Минэкономики Азербайджана проведет исследование внутреннего рынка на потребность в морозильных складах на свыше 500 тонн

«Объединение строительства и снабжения» при министерстве экономики Азербайджана отбирает компанию для проведения исследования на внутреннем рынке на предмет потребности в морозильных складских помещениях объемами 500 тонн и выше.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия -2 50 манатов.

По условиям, исследование должно быть проведено до 29 июня 2024 года.

Тендерные предложения компаний принимаются до 18:00 25 декабря.

Контактное лицо: Гюлбахар Гасымова. Телефон для справок: 403-87-91.

Процедура открытия предложений состоится 26 декабря в 9:00.

Б.Рустамбеков