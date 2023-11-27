СФМ направит 2,5 млн манатов на закупку оборудования и лицензий

Служба финансового мониторинга (СФМ) привлекла ООО «CASPEL» для закупки оборудования и лицензий. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 2 млн 537,798 тыс. манатов. По условиям, оборудование и лицензии должны быть переданы СФМ в течение 90 календарных дней. Х.Насирзаде

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