СФМ направит 2,5 млн манатов на закупку оборудования и лицензий

Служба финансового мониторинга (СФМ) привлекла ООО «CASPEL» для закупки оборудования и лицензий.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 2 млн 537,798 тыс. манатов.
По условиям, оборудование и лицензии должны быть переданы СФМ в течение 90 календарных дней.
Х.Насирзаде
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