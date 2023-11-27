Парк авиакомпаний в Казахстане в 2024-2025гг пополнится 45 самолетами

Авиапарк казахстанских авиакомпаний к концу 2026 году планируется увеличить до 145 самолетов, из них 11 приобретаются в текущем году, сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.
"В этом году мы покупаем еще 11 самолетов, тогда в Казахстане будет 100 самолетов. А к (концу - ИФ) 2025 года мы планируем, что у пассажирских авиакомпаний будет 145 собственных бортов", - привела пресс-служба Минтранса слова главы ведомства.
"Также у нас в планах запуск новых авиамаршрутов", - добавил министр.
Карабаев также отметил, что прорабатывается вопрос выхода на казахстанский рынок нового лоукостера и международной компании. "Появится конкуренция - упадёт стоимость билета", - сказал он.
Сообщалось также, что власти Казахстана обсуждают с иностранными инвесторами из стран Персидского залива, Китая и Юго-Восточной Азии возможность создания нового низкобюджетного авиаперевозчика.
В Казахстане в настоящее время действует один лоукостер - FlyArystan, который является подразделением крупнейшего казахстанского авиаперевозчика Air Astana (СП госфонда "Самрук-Казына" и британской BAE Systems, 51% и 49% соответственно).
Баку, Анкара и Тбилиси обсудили перспективы военного сотрудничества
Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили вопросы обеспечения стабильности в регионе
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план военного сотрудничества на 2024 год
ВБ планирует в 2025г завершить исследования по Каспию
Алиев ознакомился с условиями после капремонта в Учебно-тренировочном центре для национальных команд по дзюдо в Баку
II Фестиваль винограда и вина в Шемахе посетили свыше 3,5 тыс. человек - ГАТ
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Генсек НАТО призвал продлить паузу в боевых действиях между Израилем и ХАМАС
Азербайджан, Турция и Грузия в 2024г проведут совместные военные учения по кибербезопасности - Гюлер
Евроинтеграция Молдовы не должна зависеть от вопроса Приднестровья
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Студент Бакинской высшей школы нефти занял первое место на международной олимпиаде
В Yelo Bank прошел концерт, посвященный Гейдару Алиеву
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в Нахчыване!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире