Парк авиакомпаний в Казахстане в 2024-2025гг пополнится 45 самолетами

Авиапарк казахстанских авиакомпаний к концу 2026 году планируется увеличить до 145 самолетов, из них 11 приобретаются в текущем году, сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

"В этом году мы покупаем еще 11 самолетов, тогда в Казахстане будет 100 самолетов. А к (концу - ИФ) 2025 года мы планируем, что у пассажирских авиакомпаний будет 145 собственных бортов", - привела пресс-служба Минтранса слова главы ведомства.

"Также у нас в планах запуск новых авиамаршрутов", - добавил министр.

Карабаев также отметил, что прорабатывается вопрос выхода на казахстанский рынок нового лоукостера и международной компании. "Появится конкуренция - упадёт стоимость билета", - сказал он.

Сообщалось также, что власти Казахстана обсуждают с иностранными инвесторами из стран Персидского залива, Китая и Юго-Восточной Азии возможность создания нового низкобюджетного авиаперевозчика.

В Казахстане в настоящее время действует один лоукостер - FlyArystan, который является подразделением крупнейшего казахстанского авиаперевозчика Air Astana (СП госфонда "Самрук-Казына" и британской BAE Systems, 51% и 49% соответственно).