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ТЭК 27.11.2023 15:30

SOCAR наладит производство химикатов и буровых растворов в Узбекистане

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) планирует наладить производство химикатов и буровых растворов в Узбекистане.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно информации АО «Узбекнефтегаз», в настоящее время совместно с SOCAR в Кашкадарьинской области Узбекистана реализуется проект освоения производства химических реагентов и нефтегазового оборудования.

«В рамках проекта в Узбекистане планируется наладить производство химикатов и буровых растворов, которые в настоящее время импортируются. Кроме того, будет рассмотрена разработка оборудование для капитального ремонта скважин и оказание услуг по складированию и распределению компонентов для буровых и тампонажных растворов, широко используемых при разработке месторождений и бурении», - отмечает Узбекнефтегаз.

Кроме того, в Баку прошла встреча экспертной группы «Узбекнефтегаз» и научно-исследовательского проектного института «Neftqazelmitədqiqatlayihə» (SOCAR).

В ходе визита члены рабочей группы «Узбекнефтегаз» ознакомились с деятельностью испытательной лаборатории, аккредитованной на основании международного сертификата на буровые и тампонажные растворы.

В рамках совместного проекта «SOCAR» планирует создать аналогичную лабораторию в Узбекистане.

По итогам переговоров члены совместной рабочей группы также согласовали вопросы, касающиеся следующих этапов реализации проекта.

Б.Рустамбеков

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Тэги: SOCAR, УЗБЕКИСТАН, ПРОЕКТЫ


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