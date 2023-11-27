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Это интересно 27.11.2023 15:39

ВБ планирует в 2025г завершить исследования по Каспию

Всемирный банк планирует в 2025 году завершить исследования по Каспийскому морю.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ВБ, банк в 2023 году приступил к исследованиям, направленным на предложение нового подхода к прогнозированию уровня Каспийского моря.

«Первые результаты исследования в ВБ ожидают получить в середине 2024 года, а завершить работу – в начале 2025 года», - отметили в банке.

Согласно данным ВБ, уровень Каспия в 2023 году опустился до рекордной отметки (минус ниже 29 метров), и отмечается, что снижение уровня воды в море негативно отразится на деятельности портов в Актау (Казахстан) и Баку (Азербайджан).

Р.Керимов

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Тэги: ВБ, КАСПИЙ, ИССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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