ВБ планирует в 2025г завершить исследования по Каспию

Всемирный банк планирует в 2025 году завершить исследования по Каспийскому морю.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ВБ, банк в 2023 году приступил к исследованиям, направленным на предложение нового подхода к прогнозированию уровня Каспийского моря.
«Первые результаты исследования в ВБ ожидают получить в середине 2024 года, а завершить работу – в начале 2025 года», - отметили в банке.
Согласно данным ВБ, уровень Каспия в 2023 году опустился до рекордной отметки (минус ниже 29 метров), и отмечается, что снижение уровня воды в море негативно отразится на деятельности портов в Актау (Казахстан) и Баку (Азербайджан).
Р.Керимов
Баку, Анкара и Тбилиси обсудили перспективы военного сотрудничества
Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили вопросы обеспечения стабильности в регионе
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план военного сотрудничества на 2024 год
Brent подешевела до $80,28 за баррель
Цена золота превысила $2000 за унцию, находится на максимуме за 6 месяцев
Азербайджан за 10 мес. экспортировал в Китай 200 тыс. т нефтяного кокса на $100 млн
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Генсек НАТО призвал продлить паузу в боевых действиях между Израилем и ХАМАС
Азербайджан, Турция и Грузия в 2024г проведут совместные военные учения по кибербезопасности - Гюлер
Евроинтеграция Молдовы не должна зависеть от вопроса Приднестровья
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Студент Бакинской высшей школы нефти занял первое место на международной олимпиаде
В Yelo Bank прошел концерт, посвященный Гейдару Алиеву
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в Нахчыване!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире