ВБ планирует в 2025г завершить исследования по Каспию

Всемирный банк планирует в 2025 году завершить исследования по Каспийскому морю.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ВБ, банк в 2023 году приступил к исследованиям, направленным на предложение нового подхода к прогнозированию уровня Каспийского моря.

«Первые результаты исследования в ВБ ожидают получить в середине 2024 года, а завершить работу – в начале 2025 года», - отметили в банке.

Согласно данным ВБ, уровень Каспия в 2023 году опустился до рекордной отметки (минус ниже 29 метров), и отмечается, что снижение уровня воды в море негативно отразится на деятельности портов в Актау (Казахстан) и Баку (Азербайджан).

Р.Керимов