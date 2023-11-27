Евроинтеграция Молдовы не должна зависеть от вопроса Приднестровья

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску заявил, что европейская интеграция страны не должна зависеть от приднестровского урегулирования.
"Граждане Молдовы не должны быть заложниками геополитической ситуации, созданной в связи с приднестровским конфликтом", - сказал Попеску в интервью порталу One Decision, отвечая на вопрос о том, как Молдова собирается интегрироваться в Евросоюз с неразрешенным конфликтом на своей территории.
"У нас есть еще время до того, как мы присоединимся к ЕС. Мы заняты тяжелой работой по приведению законодательства в соответствие с европейскими стандартами, реформой юстиции. Все это займет время. Но наша цель - быть готовыми к вступлению к 2030 году. И мы будем принимать усилия и по разрешению приднестровского конфликта мирным путем. Добиваться, чтобы российские войска были выведены из Молдовы по результатам переговоров. Пока рано что-либо утверждать. Впереди у нас несколько лет, чтобы двигаться в ЕС, одновременно занимаясь мирным урегулированием конфликта", - сказал Попеску.
В ответ на предположение о том, может ли Молдова выбрать вступление в ЕС без Приднестровья, министр сказал: "Я не могу ответить на этот вопрос. Но что ясно - абсолютное большинство граждан на подконтрольной территории (на правом берегу Днестра) не захотят быть заложниками геополитической ситуации вокруг приднестровского региона. Официальная позиция ЕС: Молдова не должна быть заложником урегулирования/неурегулирования этого конфликта. Об этом сказал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель во время визита в Кишинев в июне".
Президент Молдовы Майя Санду ранее допустила вступление республики в ЕС "в два шага - сначала правый берег Днестра, а затем - левый". "
Еврокомиссия 8 ноября приняла решение рекомендовать Совету Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.
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